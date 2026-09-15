Le tribunal de commerce de Toulouse a accordé mardi un nouveau délai de trois mois à l'entreprise de pâte à papier Fibre Excellence, afin que de potentiels investisseurs puissent finaliser leur offre de reprise du site de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne.

Dans leur décision, les magistrats fixent au 22 octobre à midi la date limite de dépôt des offres de reprise de cette usine, qui emploie 270 salariés.

En redressement judiciaire depuis fin avril, le numéro un de la pâte à papier en France a vu son autre usine, installée à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, placée en liquidation judiciaire le 30 juillet après le rejet d'une offre de reprise de la part du financier Matthieu Pigasse.

Un nouvel investisseur potentiel, le groupe alsacien Soprema, a alors exprimé un intérêt pour le site de Saint-Gaudens, soutenu par la région Occitanie et auquel doit s'associer un autre partenaire.

Le tribunal a suivi le ministère public qui avait avait requis le 8 septembre une continuation d'activité d'une durée de trois mois.

Pour couvrir ce délai de trois mois jusqu'en décembre, l'Etat va apporter 2 millions d'euros jusqu'au 30 septembre, date à laquelle le ministre de l'Industrie Sébastien Martin a demandé "des engagements précis" de la part des porteurs du projet de reprise, et la région Occitanie abondera de 3,5 millions d'euros pour la période d'octobre jusqu'à mi-décembre.

Au nom de la souveraineté industrielle française, les représentants du personnel et les pouvoirs locaux mettent en avant la nécessité de sauver cette usine, qui produit de la pâte à papier pour fabriquer ensuite cahiers, papier hygiénique ou emballages cartonnés.

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe, l'actionnaire indonésien de Fibre Excellence, Jackson Wijaya, avait jeté l'éponge au printemps, mettant en avant le manque de rentabilité de l'entreprise, ce qui a précipité le placement de l'entreprise en redressement judiciaire.