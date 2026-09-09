Virtual Calais est de retour. Lancé en 2010, le salon du jeu vidéo et du numérique revient pour une 13e édition au Forum Gambetta les 3 et 4 octobre. Le salon, dédié au jeu vidéo, au numérique, à l'e-sport et à la pop culture, annonce une édition "XXL" pour 2026 avec de nombreux temps forts.

Parmi elles, on trouve la nouvelle édition du Décathlon du Jeu Vidéo. Les 10 épreuves du Décathlon seront annoncées tout au long du mois de septembre. Il y aura également la nouvelle sélection de la Coupe de France de cosplay pour la région Hauts-de-France, un festival du jeu vidéo, des compétitions e-sport, un espace Robotique avec la présence du robot humanoïde Unitree G1, des exposants ainsi que des créateurs et des boutiques.

De plus, avant l'ouverture du salon, de nombreuses animations se déroulent au sein des médiathèques de Grand Calais Terres et Mers, que ce soit à Calais, Bonningues-lès-Calais, Coulogne et Sangatte.