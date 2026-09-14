Retz-en-Valois : Une journée dédiée à la prévention santé

La CCRV s'engage dans le domaine de la santé sur le territoire. L'agglomération a déjà récemment mené la création de deux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) à Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon, et a accompagné la MSP de Vivières. Elle continue d’accompagner les professionnels de santé pour faciliter la mise en place de projets territoriaux autour des enjeux prioritaires tels que l’accès aux soins ou la prévention. C’est dans ce cadre, qu’une journée dédiée à la prévention en santé se déroulera le vendredi 18 septembre sur le territoire de la CCRV.

Portes ouvertes et ateliers

Les professionnels de santé de la MSP Sainte-Clotilde de Vivières, de la MSP du Val d’Ourcq de La Ferté-Milon, de la MSP Salanson de Villers-Cotterêts et de l’ESP d’Ambleny ouvrent leurs portes ce 18 septembre pour parler prévention. Cet événement permettra d’échanger avec les professionnels de santé, d’être informé et de participer à des ateliers gratuits et animés par les équipes locales autour des grandes thématiques de prévention suivantes : bien dans son corps et dans sa tête (bouger, prévenir les chutes, bien manger, soulager des douleurs) ; bien grandir (repérer les troubles de l’attention, mieux vivre avec les écrans, comprendre et limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens) ; les dépistages (prévenir et dépister les cancers, prévenir le diabète et l’hypertension, bilan prévention et point info vaccination).

Avec ce programme riche et varié proposé par chacune des équipes au sein de leur structure, répartie sur le territoire de Retz-en-Valois, l’objectif est de faire de la prévention en santé une réalité concrète et accessible à tous les habitants du territoire.