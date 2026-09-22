Construire durablement ! C’est le fil rouge du Cab’Inn (Centre d’apprentissage à l’innovation), nouvelle dénomination de la Maison DHDA, du nom de la dynamique «Des Hommes et des Arbres», inaugurée le 17 septembre sur le campus de l’ENSGSI (École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation) et de l’ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs).

Ce bâtiment, affichant 0% de béton, est entièrement démontable. Il entend s’afficher comme un démonstrateur grandeur nature de l’innovation responsable en matière de construction.

Issu de la filière locale pour le bois et du réemploi via les structures de l’ESS (Économie sociale et solidaire) à l’image de l’association Réciprocité et de sa Maison du Réemploi, ce bâtiment est «conçu comme une plateforme de transmission, de co-création et d’expérimentation», expliquent les porteurs du projet.

«Il doit permettre de valoriser la filière bois locale, de tester de nouveaux usages pédagogiques et collaboratifs et de favoriser la co-construction de projets entre acteurs académiques, industriels et citoyens».

Innovation systémique

Cette innovation systémique fait dialoguer ingénierie, architecture, matériaux, filière bois, économie circulaire et innovation collaborative.

Le choix du bois local constitue un marqueur fort. La structure principale est réalisée en chêne de Meurthe-et-Moselle, abattu et transformé dans un rayon de 100 km.

La structure secondaire mobilise de l’épicéa scolyté, c’est-à-dire du bois provenant d’arbres fragilisés par la maladie. Les façades utilisent du chêne déclassé et la toiture en bois s’inspire de techniques scandinaves.

Le projet associe également des acteurs régionaux de la construction durable. La maîtrise d’œuvre réunit LILIetRAMI Architectures, Barthes Bois et Terranergie ; la réalisation mobilise notamment BA Bois pour la structure et Madic Elec pour les installations électriques.

«Cette organisation fait du chantier un démonstrateur de coopération territoriale autant qu’un objet architectural».

Sur le plan énergétique, le bâtiment est présenté comme certifié selon les standards BBC (Bâtiment basse-consommation). Il est équipé d’une pompe à chaleur et d’une ventilation double flux permettant de récupérer 90% de l’énergie. L’isolation recourt à des panneaux fabriqués à partir de textiles recyclés.

Pour l’ENSGSI et l’ERPI, le bâtiment est un support pédagogique à part entière. Les étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs peuvent observer et questionner concrètement les choix de matériaux, la réversibilité, le réemploi, la sobriété énergétique ou encore la coopération entre métiers.