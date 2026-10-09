Lancé fin 2025 par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR), la Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL) et la CCI Hauts-de-France, le Rev3 Lab X Innovarium a officiellement pris fin mercredi 7 octobre, au Château de Bac Saint Maur à Sailly-sur-la-Lys.

Pendant neuf mois, dix entrepreneurs engagés dans la dynamique Rev3 ont bénéficié d’un accompagnement destiné à tester, consolider et développer leur projet. Hydrogène vert, traitement de l’eau, recyclage des cartes électroniques, matériaux biosourcés, numérique… les réponses apportées aux enjeux des transitions sont aussi diverses qu’innovantes. «Le Rev3 Lab, c’est une recette avec plein d’ingrédients, du collectif, de l’individuel, de l’expertise, de la visibilité et surtout beaucoup de réseau» résume Didier Cousin, vice-président Rev3 à la CCI Hauts-de-France.

Le programme combine en effet des ateliers collectifs, des diagnostics, des rendez-vous avec des experts et un suivi individuel. Une approche qui doit permettre aux entreprises «d’accélérer beaucoup plus vite en neuf mois que tout seul» estime-t-il.

Un écosystème autour des entrepreneurs

Pour Priscille Couvent Lescieux, startup manager du Rev3 Lab, cette dynamique repose avant tout sur la capacité des acteurs à travailler ensemble. «Il est indispensable d’avoir un collectif de soutien pour pouvoir coacher, sponsoriser et parfois aussi financer les projets. La CCI, les collectivités et les partenaires privés constituent ainsi un écosystème destiné à donner aux entrepreneurs les moyens de franchir plus rapidement les différentes étapes de leur développement».

Trois projets ont été distingués lors de cette soirée : Miscanbloc, qui a lancé un matériau de construction biosourcé à base de miscanthus, a reçu le prix «Visibilité» ; Reeclo le prix «Accompagnement expert Innovarium» pour le développement d’une ligne industrielle de recyclage des cartes électroniques ; et SN Sermia, entreprise artisanale de fabrication de menuiseries extérieures en bois, le prix «Deux jours d’expertise CCI Artois».

Cette clôture ne marque toutefois pas la fin de la dynamique, bien au contraire. «Nous avons énormément de projets à venir» confirme Priscille Couvent Lescieux, citant notamment deux futurs programmes consacrés aux gaz renouvelables et à l’électromobilité.