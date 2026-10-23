La création d’entreprise passe à la vitesse supérieure
Malgré le contexte économique terne, l’entrain autour de la création d’entreprise est toujours d’actualité. En 2025, 71 783 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France, soit 1 870 de plus qu’en 2024.
Publié le 23 octobre 2026
- Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>La création bat son plein en Hauts-de-France. Sur un an, la hausse du nombre de créations d’entreprises dans la région est portée par le secteur des services aux entreprises mais aussi le commerce, les transports, l’hébergement ainsi que la restauration. En revanche, les créations d’entreprises reculent dans l’ensemble des autres secteurs d’activité. Le repli est particulièrement marqué dans la construction (-6,0%) ; il est moindre dans l’industrie (-2,0%) et dans les services aux particuliers (-1,4%).</p><h2>Légère hausse des défaillances</h2><p>En volume, les créations sont les plus nombr.
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