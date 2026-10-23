L'opérateur Orange stoppe son réseau bas débit 2G dans l'Oise

La 2G d'Orange dans l'Oise, c'est terminé depuis le mardi 20 octobre. Elle s'arrête totalement dans les 43 derniers départements de l’Hexagone dans lesquels cette technologie fonctionnait encore. Une avancée majeure pour la sécurité et la performance des réseaux d’Orange. Dans le contexte de la bascule de la France vers des solutions Très Haut Débit sur tout le territoire, Orange franchit en effet un nouveau cap. Entamée en 2025 à La Réunion, cette opération s’est poursuivie sans encombre par vagues successives en France hexagonale et aux Antilles à partir de mars 20261. Cette fermeture s’inscrit dans un mouvement global puisque plus de deux cents opérateurs dans le monde ont déjà éteint au moins une technologie mobile d’ancienne génération (2G ou 3G).

Déployé dans les années 1990 pour soutenir l’essor de la téléphonie mobile, le réseau 2G ne répond plus aux exigences actuelles en matière de connectivité selon l'opérateur. Les 5 MHz de fréquences qui lui étaient dédiés seront réattribués par Orange à des technologies mobiles à très haut débit, comme la 4G et la 5G, qui intègrent des mécanismes de chiffrement avancés, une authentification renforcée et une architecture réseau mieux adaptée aux menaces actuelles.

Réduction des consommations d'énergies

Cet arrêt contribue également à réduire la consommation électrique du réseau. Selon la Fédération Française des Télécoms, la transmission d’un gigaoctet de données en 2G consomme jusqu’à 500 fois plus d’énergie qu’en 5G. Depuis plusieurs années, Orange prépare et informe ses clients particuliers et professionnels afin de les accompagner dans la migration de leurs équipements. Parmi les dispositifs mis en place, des messages vocaux ont informé les utilisateurs encore connectés en 2G de l’arrêt à venir du réseau. Au-delà des terminaux mobiles, le réseau 2G permettait le fonctionnement de certains équipements du quotidien tels que les systèmes d’alerte dans les ascenseurs, de télésurveillance ou de téléassistance. Orange a donc mené des opérations régulières d’information destinées à sensibiliser les acteurs concernés à la nécessité de procéder à la modernisation de ces équipements.