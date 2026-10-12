Dijon accueille le 22e Congrès des Régions de France

À quelques mois de l’élection présidentielle, le 22e Congrès des Régions de France réunira à Dijon, le 3 décembre 2026, les représentants des territoires autour des grands enjeux nationaux et des orientations qu’ils souhaitent défendre pour l’avenir du pays.

Les Régions veulent peser dans le débat national sur l’avenir du pays. Cette rencontre prendra une résonance particulière, car elles y porteront leur vision et leurs propositions pour la France.

Les présidentes et présidents de Région, les élus locaux et nationaux, les acteurs économiques et les représentants de la société civile sont attendus pour échanger sur les grands défis auxquels le pays doit répondre.

La journée sera rythmée par des débats, des témoignages de personnalités et des confrontations d’idées. Les Régions présenteront notamment des mesures concrètes et ambitieuses pour 2027 et la France de demain. Ce rendez-vous national entend ainsi faire entendre la voix des territoires à l’approche de la présidentielle.