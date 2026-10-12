Le groupe est accompagné par Alliance Emploi, qui lance une campagne de recrutement de 30 opérateurs de production polyvalents. Le réseau d'entreprise co-créateur d'emplois durables et spécialisé dans la mise à disposition de personnel, va donc piloter cette opération de renforcement d'effectifs qui prévoit des intégrations en octobre et en novembre 2026.

Les postes sont proposés en CDD de six mois, les futurs collaborateurs rejoindront les équipes de production de Häagen-Dasz et seront chargés de conduire des équipements automatisés, de réceptionner les matières premières, de réaliser des contrôles qualité et de veiller au bon fonctionnement des installations. Parmi les critères requis : avoir au moins un an d'expérience dans l'industrie agroalimentaire. Pour postuler, c'est ici.

Plus importante usine du groupe

Le site de Tilloy-lès-Mofflaines, implanté en 1992, à la même date que la première boutique européenne d'Häagen-Dasz, à Paris, exporte à 80% les crèmes glacées vers plus de 90 pays dans le monde, à l'exception des Etats-Unis et du Japon qui possèdent leur propre usine. L'approvisionnement en lait du site du Pas-de-Calais se fait principalement auprès de fermes locales. L'usine compte aujourd'hui 500 salariés et 130 saisonniers, pour une production chaque année de 75 millions de litres de crème glacée, ce qui en fait la plus importante usine de la marque en termes de production.

Le groupe y a également installé un centre de recherche & développement mondial : il développe toutes les innovations en matière de crème glacée pour l'ensemble des pays où la marque est commercialisée. Au total, une équipe internationale de 50 collaborateurs pour élaborer les crèmes glacées de demain, à la fois pour la grande distribution comme pour le réseau de boutiques.

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