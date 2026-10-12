Élevage bio, entretien des routes, formation, insertion et accompagnement des familles : la rencontre territoriale organisée sur le canton de Clermont-en-Argonne a donné à voir plusieurs secteurs qui participent directement au fonctionnement de l’économie locale. À Marre, l’élevage de la Portelle illustre le poids de l’agriculture dans l’activité du territoire, tandis que le centre d’exploitation départementale de Varennes-en-Argonne assure l’entretien des infrastructures routières. À Clermont-en-Argonne, le collège d’Argonne, qui vient d’ouvrir une section ULIS, complète ce maillage de services.

Aux Islettes, le chantier d’insertion de Val de Biesme accompagne des personnes vers l’emploi. À Clermont-en-Argonne, Familles Rurales et le SEISAAM interviennent de leur côté dans l’accompagnement des habitants et des familles. Cette diversité montre que l’économie d’un territoire rural repose aussi sur des activités qui ne se limitent pas aux entreprises marchandes : agriculture, services, équipements publics et structures d’insertion contribuent ensemble à maintenir des emplois, des compétences et des services de proximité.

Des services essentiels à l’économie locale

Cette réalité dépasse le seul canton meusien. Dans de nombreux territoires ruraux français, le maintien des services, des infrastructures et des dispositifs d’accès à l’emploi conditionne directement la capacité des habitants à travailler, se former et rester sur place. Pour les collectivités, l’enjeu consiste donc à préserver ce maillage tout en accompagnant les évolutions des besoins locaux.