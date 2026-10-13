Filiale du groupe Axione, le réseau fibre professionnel Moselink a inauguré, le 29 septembre dernier, ses nouveaux locaux à Marly. Une façon de concrétiser l’engagement pris dans le cadre de la délégation de service public confiée par Moselle Fibre pour exploiter et développer le réseau à destination des entreprises et des collectivités. Une implantation jugée stratégique pour renforcer la proximité avec les acteurs économiques et institutionnels.

«Bienvenue en Moselle, nous avons besoin de partenaires qui connaissent le territoire et qui sont capables de travailler avec nos élus, nos collectivités et nos entreprises», a souligné Jean-Paul Dastillung, président de Moselle Fibre, lors de cette inauguration. Moselink assure en effet la commercialisation, la promotion et l’exploitation de cette infrastructure, tandis que Moselle Fibre en reste le propriétaire et l’autorité délégante.

Plus de 10 M€ pour moderniser l’infrastructure

L’enjeu dépasse la seule fourniture d’un accès Internet. Moselink porte un programme de modernisation de 10 M€ sur 15 mois, destiné notamment à renouveler les équipements et à renforcer les capacités du réseau. Celui-ci compte aujourd’hui environ 1 500 km de fibre et 180 zones d’activités desservies, avec un objectif de 95 000 sites éligibles à terme. L’infrastructure est également ouverte à plus de 180 opérateurs partenaires.

Pour Jean-Baptiste Marion, directeur de concession de Moselink, «le numérique n'est pas une option. C'est le socle sur lequel se construit (...) la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de nos territoires». Une ambition qui se traduit aussi par une équipe locale et un plan de recrutement destiné à renforcer les effectifs mosellans.

L’autre particularité des nouveaux locaux réside dans leur showroom Réseau Multi-Services (RMS). Celui-ci permet de visualiser concrètement ce que les infrastructures numériques peuvent apporter aux collectivités : pilotage d’un bâtiment intelligent, données issues de capteurs connectés, optimisation de la gestion de l’eau ou encore supervision des infrastructures.

Pour Éric Jammaron, président d’Axione, le RMS constitue «un véritable moteur de transformation pour les collectivités», avec des applications allant de la vidéoprotection intelligente au pilotage énergétique des bâtiments. Une manière de faire de la fibre non plus seulement une infrastructure, mais un outil au service de l’attractivité, de la performance et de la résilience du territoire.