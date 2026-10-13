Obtenir une information juridique, comprendre ses droits ou savoir vers quel professionnel se tourner : le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de l’Oise s’appuie sur plusieurs points-justice, situés à Beauvais, pour répondre à ces besoins. Le dispositif s’adresse aussi bien aux personnes confrontées à un litige du quotidien qu’à celles qui recherchent simplement un premier renseignement.

Des permanences sur rendez-vous

Le CDAD permet aux citoyens de rencontrer des juristes et des avocats au tribunal judiciaire de Beauvais, situé au 20 boulevard Saint-Jean. Ces consultations nécessitent une prise de rendez-vous par courriel à l’adresse cdad-oise@justice.fr. Les juristes assurent leurs permanences les premier et troisième jeudis après-midi de chaque mois. Celles des avocats sont organisées les premier, deuxième et quatrième mercredis matin du mois.

À l’Université de Picardie Jules-Verne, un point-justice réservé au public jeune propose une permanence le quatrième jeudi de chaque mois, uniquement sur rendez-vous. Le centre pénitentiaire de Beauvais héberge également un point-justice. Les personnes détenues ou en lien avec l’établissement peuvent obtenir un rendez-vous par l’intermédiaire de leur service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Un point-justice spécialisé dans l’accompagnement des femmes est également proposé au sein de l’accueil de jour Entr’Elles, porté par le Samu social. Les rendez-vous peuvent être pris auprès du Samu social ou par courriel auprès du CDAD. La liste des autres points-justice de proximité est consultable sur le site cdad-oise.fr/point-justice-2.

Des actions pour mieux connaître ses droits

Au-delà des permanences, le CDAD organise des initiatives destinées à faire connaître le droit et les professionnels qui l’appliquent. Le 5 octobre, un escape game a ainsi été organisé dans le cadre de la Nuit du droit. Le Café de la justice constitue un autre format de sensibilisation. Il favorise des échanges informels autour des droits fondamentaux, ouverts à différents publics.

En mai dernier, le tribunal judiciaire de Beauvais a également accueilli la première édition du Village justice. Gratuit, cet événement permettait au public de découvrir les professionnels du droit. Ces actions complètent les permanences proposées dans les points-justice, avec un objectif commun : permettre à chacun de s’informer sur ses droits et de trouver un interlocuteur adapté à ses démarches.