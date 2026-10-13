Avec le projet Rolling E-Mob (« Rolling stock for electric mobility »), la MEL décroche ainsi pour la deuxième fois la plus importante subvention française attribuée dans le cadre de la « facilité de prêt au secteur public » du Mécanisme de Transition Juste. Cette nouvelle enveloppe accompagne l’ambition de la MEL visant à renforcer l’offre de transports collectifs, améliorer leur attractivité et accélérer leur décarbonation. Le projet Rolling E-Mob repose sur quatre opérations majeures :

L’acquisition de 15 nouvelles rames de métro de 52 mètres pour la ligne 1, permettant notamment le transfert de 27 rames actuelles de 26 mètres vers la ligne 2. Cette opération permettra d’augmenter l’offre de 50 % sur la ligne 1 et de 30 % sur la ligne 2 (210 M €) ;

L’acquisition de 57 nouvelles rames de 26 mètres pour la ligne 2, destinées à remplacer les rames les plus anciennes (445 M €) ;

La rénovation de 60 rames de la ligne 2, pour prolonger leur durée de vie tout en maîtrisant les coûts et l’empreinte carbone (110 M) ;

L’acquisition de 65 bus à batterie électrique et l’électrification du dépôt de Sequedin, pour accélérer le verdissement de la flotte de bus métropolitaine (marchés en cours et à venir).

Au-delà du renouvellement du matériel roulant, Rolling E-Mob contribuera à réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques liés aux déplacements. L’augmentation de l’offre de métro, l’électrification d’une partie de la flotte de bus et le développement du recours aux énergies renouvelables participent ainsi à la trajectoire de décarbonation du réseau et aux objectifs de neutralité climatique de l’Union européenne à l’horizon 2050.

«Près de 64 millions d’euros de subvention de l’Europe pour transformer nos transports : c’est une excellente nouvelle pour les Métropolitains. Après GREENMO, ce nouveau soutien confirme la capacité de la MEL à porter des projets ambitieux et à aller chercher, à l’échelle européenne, les moyens de nos transformations. Notre Métropole est européenne par sa position et son histoire, mais aussi par les projets qu’elle porte et les partenariats qu’elle construit. Avec Rolling E-Mob, l’Europe investit dans la transformation de la MEL, et la MEL transforme cet investissement en progrès concret pour ses habitants» témoigne Eric Skyronka, Président de la Métropole Européenne de Lille.