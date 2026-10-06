Compiègne : L'électromobilité au cœur du Rendez-vous de l'IA

Qu’il s’agisse de modéliser les étapes du processus de fabrication des batteries pour optimiser la chaîne de fabrication, ou de planifier l’usage de la batterie au cours du trajet d’un véhicule hybride pour minimiser la consommation tout en satisfaisant les contraintes d’usage, qu'en est-il de l'IA en matière de mobilité électrique ? Tel était la thématique du cinquième RDV de l'IA organisé au centre d'innovation de l'UTC.

La journée a débuté par une conférence sur les essais en laboratoire aux données terrain au sein de l'industriel Alstom. Quels apports de l'IA pour répondre aux contraintes industrielles ferroviaires ? Par Emmanuel Batista, senior expert en simulation. Elle était suivie d'une présentation sur la planification robuste des consommations d’un véhicule hybride rechargeable par Mathieu Randon, ingénieur software chez Ampère et Benjamin Quost, professeur à l'UTC au sein du laboratoire Heudiasyc. Puis Alejandro Franco, professeur du laboratoire LRCS de l'UPJV, reconnu comme un laboratoire pionnier international dans le domaine de la chimie douce et du stockage électrochimique de l'énergie, est venu parler des recherches menées depuis plus de dix ans sur modélisation et IA pour la fabrication des batteries. Romain Lelong, business developer au sein d'Aikemics est venu compléter le propos.

13 ans de recherche transférées aux lignes de production

Durant la table ronde dédiés aux maillons pour une chaîne de traitement de connaissance efficace Alejandro Franco, Emmanuel Batista rejoints par Delphine Brancherie, du laboratoire Roberval de l'UTC et Florian De Vuyst, enseignant chercheur au sein du laboratoire BMBI ont également analysé les contours plus vastes de l'IA en matière de confiance notamment. «Non l'IA ne vas pas tuer l'humain. Elle va l'améliorer. En fait, il y a trop de personnes qui parlent sur ce sujet, un peu tout et n'importe qui. Il faut que les experts, eux, renforcent leurs discours de vulgarisation afin de se différencier dans toute cette sur information», suggère Alejandro Franco qui au sein du laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides se consacre aux solutions de stockage et conversion de l’énergie (batteries, piles à combustible, stockage de l’hydrogène, dispositifs photovoltaïques, caractérisations avancées et modélisation numériqu.

Ce Rendez-vous de l'IA a une nouvelle fois rempli sa mission : s'ouvrir aux chercheurs et aux acteurs publics et privés pour favoriser le dialogue autour d’une thématique qui a réunit des interventions académiques et industrielles, dans le but de faire émerger des nouveaux sujets d’innovation.