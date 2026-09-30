Energies renouvelables : Le participatif devient un tremplin financier

Transition énergétique
ENR : La région Picardie a le vent dans le dos
30/09/2026 Morgan Gheeraert
Aisne (02)
Les projets d'énergies renouvelables font face à de nombreux défis. Intégrées aujourd'hui dans le paysage, les ENR progressent aussi grâce au financement participatif. En 2026, c'est même l'année du record.
Un tiers des projets financés sont éoliens. © Éloïse Le Névanic
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