Transition énergétique
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Décryptage

Energies renouvelables : Le participatif devient un tremplin financier

Les projets d'énergies renouvelables font face à de nombreux défis. Intégrées aujourd'hui dans le paysage, les ENR progressent aussi grâce au financement participatif. En 2026, c'est même l'année du record. 

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Un tiers des projets financés sont éoliens. © Éloïse Le Névanic

Un tiers des projets financés sont éoliens. © Éloïse Le Névanic

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<p>Le développement des énergies renouvelables (ENR) constitue un levier majeur pour renforcer l’autonomie énergétique des territoires et répondre aux exigences de décarbonation, avec un enjeu national désormais stratégique. Plus largement implantées, les ENR sont désormais soutenues et aujourd'hui c'est dans le collectif que se joue une partie de leur avenir.&nbsp;<br><br>Le financement participatif dans les ENR a progressé lentement. Aujourd'hui, il est vu comme un placement financier attractif par les habitants et les entreprises, qui s'impliquent en même dans un projet de transition énergé.

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