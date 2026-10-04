À Muhos, dans le nord de la Finlande, Joni Pitkänen, agriculteur de 36 ans, se prépare à vivre avec un nouveau voisin : à quelques kilomètres de ses champs, Google compte construire de nouveaux centres de données.

Ce projet fait partie d'un investissement annoncé de 13 milliards d'euros en Finlande qui court sur les deux prochaines années — le plus gros investissement unique du groupe américain en Europe.

À côté du chemin de gravier qui passe devant la ferme de Pitkänen, la forêt a disparu d'un terrain acquis par Google.

Là, des pelleteuses dégagent terre et troncs et les va-et-vient sont incessants.

"Le projet est tellement gigantesque qu'il est en fait difficile d'en prendre vraiment la mesure, même si nous sommes juste ici, en périphérie", constate auprès de l'AFP le fermier qui exploite une centaine de vaches laitières.

Les projets d'expansion de Google concernent en tout quatre municipalités finlandaises : Kajaani, Muhos et Vaala s'ajoutent à Hamina, où l'entreprise exploite déjà un centre de données.

Mais cet investissement n'est pas du goût de tous. Sur Truth Social, le président américain Donald Trump a d'ailleurs sommé Google à reconsidérer ses plans.

Pitkänen lui est "plutôt positif", le projet va apporter une "activité économique à grande échelle" et de la "vie" à sa commune rurale d'environ 8.800 habitants.

"Bien sûr, nous sommes préoccupés par (…) la façon dont nous pourrons nous préparer à la consommation d'énergie", concède-t-il.

De la mairie de Muhos, le premier édile Kimmo Hinno reconnaît que le "gigantesque investissement" de Google est un gros morceau.

Et pour cause, "aucune industrie de ce type" n'existe ici.

"Cela va complètement changer la donne pour l'ensemble de la municipalité et la région d'Oulu", dit-il, s'attendant à voir "des milliers de travailleurs" de différentes nationalités pendant la phase de construction — qui auront besoin de logements et de services.

Devant une épicerie, Aila Heilimä, infirmière de 60 ans, espère surtout que l'investissement "motivera les jeunes à rester", plutôt que de déménager dans de gros centres urbains en quête d'opportunités d'emploi.

– Critiques croissantes –

Le projet de Google suscite pourtant la controverse.

D'aucuns soupçonnent la société Tuike Finland, qui représente Google, d'avoir défriché plus de 300 hectares de forêt à Muhos sans procéder au préalable à l'obligatoire évaluation d'impact environnemental.

L'Agence finlandaise de surveillance (LVV) a ouvert une enquête.

"À nos yeux, les activités sur ce chantier devraient être suspendues jusqu'à ce qu'il soit clarifié si le projet est conforme à la loi", dit Hanna Halmeenpää, présidente de l'Association finlandaise pour la protection de la nature, qui a saisi l'agence.

"D'après les images satellite, nous avons vu que des sites naturels qui devraient être préservés ont également été exploités", déplore-t-elle, estimant la taille de la zone de coupe rase à 420 terrains de football.

Contacté par l'AFP, Google assure que "les opérations d'abattage d'arbres ont été menées conformément aux exigences de la loi".

Désormais, l'entreprise "attend des instructions supplémentaires de la part de la LVV à ce sujet".

"Nous avons réalisé des études approfondies sur la nature couvrant l'ensemble de la zone dans le cadre des procédures de zonage et d'évaluation d'impact environnemental, afin de nous assurer que les zones naturelles de grande valeur au sein des sites ont été protégées lors des travaux forestiers", insiste Sondre Ronander, responsable de la communication de Google en Finlande.

Pour une régulation

Grâce à un climat frais, une électricité relativement stable et bon marché, majoritairement produite grâce au nucléaire, ainsi qu'à une vaste capacité éolienne et hydraulique, la Finlande a récemment connu un boom des investissements dans les centres de données.

A l'heure où le pays est confronté à un taux de chômage record et à une croissance économique poussive, ces placements sont largement encouragés par le gouvernement de droite de Petteri Orpo.

Toutefois, si des dizaines de ces centres énergivores sont actuellement en construction et beaucoup d'autres dans les tuyaux, notamment par Microsoft et TikTok, les incertitudes concernant les prix de l'énergie, la capacité du réseau et les effets sur l'environnement ont déclenché un vif débat public en Finlande.

Une pétition citoyenne qui réclame une réglementation plus stricte de l'usage de l'énergie des centres ainsi que de leurs conséquences sur l'environnement a recueilli plus de 50.000 signatures trois jours après son lancement.

Elle doit désormais être être examinée par le Parlement.