Mâcon déploie plusieurs actions de prévention pour Octobre Rose

À Mâcon, la campagne Octobre Rose donnera lieu à plusieurs actions de sensibilisation au cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, la cour de l’Hôtel de Ville et les lettres «MÂCON» à l’entrée de la ville seront éclairées en rose. Des décorations seront également installées dans différents espaces.



Un premier atelier est prévu le 7 octobre, de 19h à 20h30, au salon des Mariages de la mairie. Intitulé «Octobre rose, ménopause, on en cause !», il abordera notamment l’alimentation, l’équilibre au féminin, la prévention des cancers durant la périménopause et l’autopalpation.



Les 8, 12 et 14 octobre, trois autres rendez-vous consacrés à la prévention et aux gestes d’autopalpation sont programmés à la Maison de la santé du Mâconnais et à l’Info Jeunes. Ces ateliers s’adressent au grand public et, pour l’un d’eux, aux professionnels.

Le dépistage au cœur de la campagne

La Ville rappelle également les enjeux du dépistage organisé. En France, les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans dans le cadre du programme national. Pour 2024-2025, le taux standardisé de participation s’est établi à 45,7%, selon Santé publique France.



En Saône-et-Loire, le document municipal indique un taux de participation de 52% en 2022-2023. Il précise qu’environ 150 cancers du sein sont détectés chaque année grâce au dispositif de dépistage organisé. La seconde lecture des mammographies permet également d’identifier certains cancers qui n’ont pas été repérés lors de la première lecture.



Une journée «Dépist&moi» est enfin programmée le 26 novembre, de 9h à 16h30, à la Maison de la Santé du Mâconnais. Elle proposera notamment un dépistage du cancer du col de l’utérus et la prise de rendez-vous pour une mammographie. Le programme rappelle que l’observation et la palpation de la poitrine peuvent compléter le dépistage, sans toutefois remplacer la mammographie.