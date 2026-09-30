Transition énergétique
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Dossier

ENR : La région Picardie a le vent dans le dos

Alors que la France s’est fixée pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et de réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français, les Hauts-de-France dont la Picardie figurent parmi les régions les plus productives en matières d’énergies renouvelables. L’éolien et l’énergie solaire tournent notamment à plein et voient les projets se multiplier.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<p>La région Hauts-de-France prend toute sa part dans la transition énergétique. Un chiffre le prouve : 11,4 TWh ont été générés en 2024 selon Enedis, soit l’équivalent de la consommation annuelle de deux millions de foyers. La région Hauts-de-France devance de peu le Grand Est (11,2 Twh) alors que viennent ensuite l’Occitanie (9,2 Twh) et la Nouvelle-Aquitaine (7,5 Twh). Cette performance régionale remarquable est notamment due à la production éolienne et à un parc éolien étoffé qui continue encore de croître. Une particularité notable quand d’autres régions du sud de la France développent da.

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