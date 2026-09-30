ENR : La région Picardie a le vent dans le dos

Dossier

Alors que la France s’est fixée pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et de réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français, les Hauts-de-France dont la Picardie figurent parmi les régions les plus productives en matières d’énergies renouvelables. L’éolien et l’énergie solaire tournent notamment à plein et voient les projets se multiplier.