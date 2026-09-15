Lors de de la conférence de rentrée du Conseil départemental de l'Oise, Nadège Lefebvre, la présidente, a salué et remercié les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de l'Oise qui ont été mobilisés lors des nombreux incendies de cet été en France. Ce remerciement intervient en pleine grève de ces professionnels - qui va durer jusqu'au 20 octobre - qui attendent des réponses du gouvernement lors du 132e Congrès national des sapeurs-pompiers de France, du 30 septembre au 3 octobre.

Avec 250 sapeurs-pompiers mobilisés pour venir renforcer leurs collègues partout en France, le département de l'Oise a participé à ce modèle national de sécurité civile français, unique. Si cette aide ne fait aucun débat, Nadège Lefebvre soutient les revendications des sapeurs-pompiers mettant en lumière un système qui doit être revu, au vu de l'évolution du réchauffement climatique. «Ce modèle national de sécurité civil a une efficacité éprouvée depuis des décennies, c'est-à-dire cette solidarité entre les départements, cela ne se voit nulle par ailleurs qu'en France. Il n'est pas question de revenir dessus, il est efficace et c'est une chance et nous l'avons encore vu cet été, exprime-t-elle. Mais il y a peu de remise en question et peu d'évolution de la part de l’État».

Légitimité des attentes

En pleine grève nationale, les sapeurs-pompiers demandent davantage de moyens matériels et financiers, un recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels et la protection de leur santé. «Les attentes des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont légitimes, affirme Nadège Lefebvre. Depuis le rapport de 2022 sur la situation du SDIS de mes collègues André Accary [ndlr :président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président de la Commission SDIS] et de Jean-Luc Gleyze [ndlr : conseiller départemental du canton Sud-Gironde], rien n'a été fait Et le rapport qui a alerté sur certains points, n'a finalement servi à rien».

Même si le secours à la personne occupe la majorité des missions des sapeurs-pompiers, pour la présidente du Conseil départemental de l'Oise le réchauffement climatique doit être impérativement pris en compte dans leurs missions lors d'incendies car il pèse sur leurs actions. «L’État doit être à la hauteur», note-t-elle. En parallèle de leur grève, les sapeurs-pompiers travaillent sur un schéma d'évolution du métier, dont ils attendront des réponse concrètes de la part du gouvernement.