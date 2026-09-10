Le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann veut "augmenter les peines pour injures racistes", après le scandale des propos tenus par un policier municipal de Carcassonne qui a été exclu du Rassemblement national (RN) mercredi.

"C'est un scandale absolu et un comportement qui déshonore la police nationale et la République", a estimé le dirigeant de Place publique devant la presse, en marge d'un forum économique à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Quatre policiers municipaux de Carcassonne ont été suspendus mercredi après la diffusion d'une vidéo les mettant en cause pour des propos racistes, sexistes et complotistes, dont un membre du service d'ordre du parti d'extrême droite.

"Il faut augmenter les peines pour injures racistes et propos racistes", a affirmé l'eurodéputé. "Et il faut surtout avoir conscience que si le Rassemblement national gagne les élections, la police sera comme on l'a vu sur cette vidéo", a-t-il prévenu.

Il a promis qu'il y aurait "un affrontement qui sera absolu avec les forces d'extrême droite et avec (Marine) Le Pen sur ce sujet".

"La France, ce n'est pas cette vidéo. La France, ce n'est pas ce racisme. La France, ce n'est pas cette xénophobie. La France, ce n'est pas la chasse au foulard dans la rue. La France, ce n'est pas l'homophobie. La France, c'est une République qui considère l'ensemble de ses enfants comme étant des égaux. Et c'est l'antithèse du projet du Rassemblement national", a-t-il conclu.