La grève des pilotes d'EasyJet en France, initialement prévue dimanche et lundi, a été suspendue et repoussée à fin septembre, en raison d'une reprise des négociations avec la direction, a indiqué le syndicat des pilotes, le SNPL.

"La mobilisation déterminée et unie des pilotes EasyJet basés en France a permis la reprise d’un dialogue plus sérieux avec la direction", déclare le syndicat dans un communiqué publié en fin de semaine.

Le syndicat "s'en félicite mais reste vigilant" car "à ce stade, aucun engagement ferme n’a encore été obtenu sur les principales revendications, notamment en matière de stabilité des plannings et de conditions de travail".

"Pour laisser à cette reprise des échanges une chance réelle d’aboutir, le SNPL reporte le préavis de grève des 13 et 14 septembre aux 24 et 25 septembre 2026", ajoute-t-il.

Les pilotes dénoncent "l'instabilité chronique" de leurs plannings. "Il est régulier qu'un pilote se retrouve en fin de mois avec un emploi du temps qui n'a pas une seule journée identique" à ce qui était prévu en début de mois, avait déclaré le syndicat précédemment.

EasyJet a connu en août une grève menée pour les mêmes raisons par ses hôtesses et stewards basés en France. Elle a abouti à un accord prévoyant cinq jours par mois où les plannings seront intangibles, et une indemnité en cas de changement de plus de deux heures.

Le SNPL déplore qu'EasyJet refuse d'accorder les mêmes conditions aux pilotes, alors que les salariés en cabine et dans le poste de pilotage "opèrent les mêmes avions, les mêmes rotations et dans le même environnement opérationnel".