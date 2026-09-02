L’objectif affiché est de doper son offre de manutention industrielle dans le quart Nord-Est de la France en ce mois d'août 2026. Cette opération d'envergure nationale englobe également les entreprises Secal, Seral et Europtech pour un montant resté confidentiel.

Implantée au cœur de la Zone Industrielle, rue du Béarn à Cosnes-et-Romain, l’entreprise SN Solomat s'impose comme la figure de proue locale de cette opération. Forte d'une expertise de plus de 35 ans, cette entité lorraine s'est forgée une solide réputation dans la conception et la fabrication sur mesure d'équipements critiques, incluant des ponts roulants standards ou spéciaux, des portiques et des potences.

Grâce à ses ateliers de pointe et à son bureau d'études intégré, la structure apporte une haute valeur ajoutée technologique au sein du réseau global. Ses solutions sur mesure répondent précisément aux exigences de modernisation et de mise aux normes de sécurité des installations industrielles régionales.

Une synergie nationale pour conquérir le marché du levage

À l'échelle nationale, cette intégration permet à la multinationale de consolider un pôle d'excellence dédié à l'ensemble du cycle de vie des équipements. En associant SN Solomat aux compétences complémentaires des trois autres structures acquises : Secal, Seral et Europtech, l'acquéreur s'adjuge un ensemble consolidé pesant 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupant près de 100 collaborateurs. Ce renforcement ciblé s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, qui s'appuie désormais sur un maillage de 2 200 entreprises à travers le monde.

Ce rapprochement permet à l'entreprise de Cosnes-et-Romain d'adosser son savoir-faire local à la puissance d'un grand groupe, sécurisant ainsi son positionnement sur le segment de la maintenance d'équipements critiques.