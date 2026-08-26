Verdun Expo : la Fédération du BTP mise sur ses apprentis

Si historiquement, la Fédération du BTP de la Meuse anime un stand sous un chapiteau pendant la Foire nationale de Verdun Expo, cette année, les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont décidé de frapper fort en mettant sous les projecteurs huit jeunes apprentis meusiens tous employés dans des entreprises meusiennes et qui vont s’affronter devant le grand public. L’enjeu est de créer une dynamique et de donner une belle image de la profession à l’heure où les chiffres de l’apprentissage sont en berne, à la suite des récentes coupes budgétaires du Gouvernement. C’est donc un espace de compétition qui sera aménagé où des épreuves vont se succéder dans quatre disciplines emblématiques du secteur que ce soient la taille de pierre, la menuiserie, la plâtrerie ou encore les travaux publics (aménagement extérieur et pavage). À l’image des Worldskills qui assurent la promotion des métiers et des talents, l’initiative meusienne reprendra les mêmes codes.

Conditions réelles d’épreuves, face au public

C’est dans les conditions réelles d’épreuves, devant un public d’anonyme et de proche, que les compétiteurs découvriront les sujets, le mercredi 9 septembre, lors de l’inauguration de la Foire Expo de Verdun. Préparant un diplôme allant du CAP au BP et âgés de 17 à 25 ans, ces huit jeunes Meusiens ont accepté de se prêter au jeu, au même titre que leurs employeurs, tous impliqués dans cette aventure collective. «Il y aura du bruit, un peu de poussière mais surtout une belle énergie qui nous l’espérons attirera les foules», s’enthousiasme Pierre Roland, le secrétaire général de la Fédération du BTP de la Meuse. Les différents centres de formation (CFA BTP de Pont-à-Mousson, Greta, lycées Marguerite et Nicole Mangin…) seront présents pour répondre aux questions des jeunes ou de leurs parents. «C’est l’occasion unique de déposer des CV et de saisir des opportunités pour des jeunes, des personnes en reconversion ou des demandeurs d’emploi», ajoute le représentant de la Fédération qui donne rendez-vous aux visiteurs, sur son stand, du 9 au 13 septembre à Verdun.