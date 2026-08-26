À l'occasion de ses 30 ans en 2026, le SMDO affiche des indicateurs financiers à la baisse. Entre 2021 et 2026, la contribution moyenne toutes taxes comprises par habitant a reculé de 13%, passant de 55,69 euros à 48,59 euros, soit moins de 52 € par an.

Parallèlement, le coût global de transport et de traitement d’une tonne d’ordures ménagères résiduelles a chuté, s'établissant à 70,58 € en 2025 contre 105,20 euros en 2021. Cette trajectoire représente une baisse de 34% en 15 ans corrigée de l'inflation, optimisant directement le pouvoir d'achat local.

Cette performance repose sur l'inauguration de la troisième ligne du Centre de valorisation énergétique (CVE) de Villers-Saint-Paul et le déploiement de réseaux de chaleur urbains, alliant transition écologique et optimisation budgétaire.

Des investissements industriels au service de l'économie circulaire

Cette maîtrise budgétaire s’appuie sur des infrastructures modernisées. Le 25 septembre 2025, le syndicat a inauguré la troisième ligne de traitement du CVE de Villers-Saint-Paul. Cet équipement double la production d'électricité et quadruple celle de chaleur. Les installations alimentent désormais deux nouveaux réseaux de chaleur vers Villers-Saint-Paul et Creil, sécurisant le prix de l'énergie pour 13 500 logements d'Oise Habitat pendant 25 ans. En parallèle, l'enfouissement a reculé en un an, chutant de 13,3% à 11,5%.

Une logistique décarbonée et des projets de proximité

Sur le plan logistique, le modèle intègre l'enjeu environnemental par le transport ferroviaire. Le rail prend en charge 28 % des déchets ménagers, évitant la circulation de 4 000 poids lourds par an sur les routes du département. Pour la suite du mandat, la structure planifie le développement du transport fluvial depuis Villers-Saint-Paul, l’aménagement d’un quai de transfert à Bresles et la construction de nouvelles déchetteries à Crépy-en-Valois, Lachapelle-aux-Pots et Villers-Saint-Paul.

Avec près de 9 déchets sur 10 désormais valorisés ou recyclés, le modèle industriel défendu par le SMDO combine réduction des coûts pour les contribuables isariens et transition énergétique territoriale.



