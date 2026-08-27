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Les Hodéfi Awards reviennent le 15 septembre

La soirée qui révèle l'innovation des Hauts-de-France revient pour une nouvelle édition le mardi 15 septembre prochain. Au fil des années, Hodéfi Awards est devenu l'événement incontournable de l'innovation sur le territoire. 

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© Adobe Stock - AliceHere

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026

Le rendez-vous networking de la rentrée aura lieu à la Ferme des Templiers à Verlinghem. Il s'agit du rendez-vous des entrepreneurs innovants à ne pas rater. Cette année, les Hodéfi Awards permettront de découvrir 31 histoires entrepreneuriales. Plusieurs dirigeants emblématiques de l'innovation régionale partageront également leurs histoires, l'occasion de découvrir leurs parcours. La soirée commencera à 18h30 à la Ferme des Templiers, 57 rue de Pérenchies à Verlinghem. A noter que l'événement est accessible sur inscription, et que les places sont limitées. 

Pour rappel, Hodéfi est un acteur du financement de l'innovation en Hauts-de-France. Le réseau accompagne et finance, en phase d'amorçage une trentaine d'entreprises innovantes par an. Hodéfi apporte : une expertise, un prêt d'honneur d'amorçage, un accompagnement individuel et personnalisé, un réseau. C'est aussi la plateforme innovation en Hauts-de-France du réseau Initiative France, 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs.

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