Les Hodéfi Awards reviennent le 15 septembre

Le rendez-vous networking de la rentrée aura lieu à la Ferme des Templiers à Verlinghem. Il s'agit du rendez-vous des entrepreneurs innovants à ne pas rater. Cette année, les Hodéfi Awards permettront de découvrir 31 histoires entrepreneuriales. Plusieurs dirigeants emblématiques de l'innovation régionale partageront également leurs histoires, l'occasion de découvrir leurs parcours. La soirée commencera à 18h30 à la Ferme des Templiers, 57 rue de Pérenchies à Verlinghem. A noter que l'événement est accessible sur inscription, et que les places sont limitées.

Pour rappel, Hodéfi est un acteur du financement de l'innovation en Hauts-de-France. Le réseau accompagne et finance, en phase d'amorçage une trentaine d'entreprises innovantes par an. Hodéfi apporte : une expertise, un prêt d'honneur d'amorçage, un accompagnement individuel et personnalisé, un réseau. C'est aussi la plateforme innovation en Hauts-de-France du réseau Initiative France, 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs.