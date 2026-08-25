Laxou : la CCI Grand Nancy Métropole organise la Nuit de la Création

La CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle lance la première édition de la Nuit de la Création au Pala V, situé au 5 rue du Mouzon à Laxou. Cet événement économique réunit près de 30 professionnels de l’accompagnement pour guider les futurs entrepreneurs. Des assureurs, des banques, des agences de communication et des experts-comptables seront présents pour apporter des conseils concrets. Des partenaires comme Acoris Mutuelles, le Crédit Agricole Lorraine et la BPALC soutiennent cette initiative locale.

Des ateliers pratiques et une conférence inspirante

Le programme propose des outils opérationnels à travers trois ateliers interactifs. Les participants apprendront à lancer une micro-entreprise, créer un logo et identifier leur clientèle cible. En fin de soirée, une conférence-débat animée par Émilie Elophe abordera la gestion des risques et la prise de décision en entreprise. Ce format hybride favorisera le partage d'expériences et les échanges directs entre professionnels.

Un concours de pitch pour financer l'innovation locale

Le grand temps fort de l'événement sera la finale du concours «Qui veut financer mon entreprise ?». Ce tremplin s'adresse aux porteurs de projets innovants et aux entreprises de moins de trois ans en Meurthe-et-Moselle. Les candidats sélectionnés disposeront de cinq minutes pour convaincre un jury composé de financeurs et d'experts. Une opportunité unique pour obtenir des financements et accélérer le développement économique régional.

L'accès à l'événement est gratuit, mais la réservation est obligatoire en ligne sur le portail officiel de la Nuit de la Création.