Meuse : quel potentiel économique ?

450 exposants, des concerts, des animations mais également des rendez-vous économiques programmés lors de la 45e foire Expo de Verdun qui se tiendra du 9 au 13 septembre sur la base de loisirs du Pré l’Évêque de Verdun. Profitant de ces cinq jours, où l’ensemble des acteurs locaux et forces économiques se retrouveront dans la Cité de la Paix, sur un même site, Meuse Attractivité a décidé d’y organiser une conférence pour «révéler le potentiel économique de Meuse». Programmée le 10 septembre après-midi, cette manifestation sera animée par Arnaud Florentin, expert en intelligence territoriale et économiste de formation, spécialisé depuis vingt ans dans les problématiques d’économie locale. À cette occasion, un éclairage inédit sur les dynamiques économiques qui façonnent la Meuse et sur les leviers dont dispose ce département rural pour renforcer son attractivité.

Une conférence et des échanges annoncés

La conférence abordera le profil économique de la Meuse, puis évoquera la question du «marché» puis du «capital territorial» de ce département rural, à travers ses ressources, ses savoir-faire et ses potentiels de développement. Cette intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle. Au-delà des indicateurs économiques, cette rencontre vise à mieux comprendre les transformations en cours, les forces parfois méconnues de ce territoire et les perspectives qui peuvent contribuer à son développement dans les prochaines années. Une conférence de rentrée placée sous le signe de l’optimisme.