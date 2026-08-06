Wall Street reste prudente, suspendue aux avancées géopolitiques

La Bourse de New York évolue avec prudence jeudi, dans l'attente d'une percée diplomatique pour la réouverture du détroit d'Ormuz, sur fond de nouveaux résultats d'entreprises.

Vers 14H15 GMT (16H15 à Paris), le Dow Jones restait proche de l'équilibre (-0,08%) au lendemain d'un plus haut en clôture. Après aussi un record la veille, l'indice élargi S&P 500 poursuivait son ascension (+0,24%) tandis que le Nasdaq gagnait 0,43%.

"Le marché se montre un peu hésitant ce matin" alors que les investisseurs scrutent les prochaines évolutions sur le front géopolitique, observe auprès de l'AFP Peter Cardillo, analyste chez Spartan Capital Securities.

L'Iran a indiqué mercredi s'être accordé avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz, dont ils sont tous deux riverains.

Mais toute réouverture de cette voie maritime, verrouillée par Téhéran, dépendra des actions de Washington qui a de son côté imposé un blocus des ports iraniens, ont affirmé des sources iraniennes auprès de médias locaux.

"Les acteurs du marché attendent donc avec impatience l'annonce officielle d'un accord entre les États-Unis et l'Iran", remarque Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"L'essentiel est de rouvrir le détroit d'Ormuz afin que le prix du pétrole n'atteigne pas des niveaux susceptibles d'accélérer l'inflation", explique Peter Cardillo.

Les cours du brut évoluaient en hausse jeudi. Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans restait se tendait par rapport à la veille en clôture, à 4,64% contre 4,62%.

Côté entreprises, la saison des résultats trimestriels se poursuit.

"Plusieurs valeurs phares du secteur des puces mémoire voient leur cours baisser après des prévisions décevantes, bien que leurs résultats aient dépassé les estimations", notent les analystes de Briefing.com.

Au lendemain de la publication de leurs bilans, SanDisk chutait de 6,85% à 1.257,98 dollars et Western Digital dégringolait de 14,05% à 446,23 dollars.

Ils entrainaient dans leur sillage d'autres grands noms du secteur, comme Micron (-2,21%) ou SK hynix (-5,02%).

Toujours côté résultats, le groupe de services pour créateurs d'applications AppLovin (-19,68% à 335,57 dollars) glissait fortement, pâtissant d'un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le deuxième trimestre.

L'application d'apprentissage de langues Duolingo cédait elle 15%, minée par des performances trimestrielles qui ont déçu le marché.

Wall Street attend aussi la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.

Les demandes hebdomadaires initiales d'allocation chômage sont ressorties proches de leur niveau de la semaine passée jeudi et n'ont pas surpris le marché.

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