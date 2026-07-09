À l'occasion des Assises Nationales de l'Accès aux Soins, le Département de la Moselle a reçu le Grand Prix de la Santé pour sa plateforme technologique «Kiamo», une plateforme numérique innovante qui révolutionne l'orientation des patients et modernise l'accès aux soins de santé génésique.

Une innovation technologique pour optimiser la gestion des flux

Pour répondre efficacement à la saturation des standards téléphoniques et à la complexité croissante des parcours administratifs régionaux, la collectivité territoriale a déployé cette solution d’accueil et d’orientation totalement intégrée. L'outil Kiamo permet une distribution intelligente des flux ainsi qu'un suivi omnicanal complet des demandes entrantes, réduisant de manière drastique le taux d'abandon des usagers en situation de vulnérabilité.

Ce virage numérique majeur sécurise directement l'accès aux soins essentiels liés à la fertilité, à la sexualité et à la grossesse. En modernisant les infrastructures publiques, le département améliore significativement la productivité globale et les conditions de travail des agents de la permanence téléphonique médicale, transformant une contrainte technique en levier de performance opérationnelle.

Un levier d'attractivité économique pour le territoire

Au-delà de la simple performance technologique, ce projet représente un investissement stratégique indispensable pour renforcer durablement l'attractivité médicale et économique du territoire mosellan. Salué officiellement par un jury exigeant de 600 décideurs économiques, élus et professionnels de santé lors des Assises Nationales de l'Accès aux Soins, le dispositif s'impose désormais comme un modèle de gestion publique moderne. Cette initiative inspirante s'avère facilement reproductible pour d'autres collectivités locales confrontées aux mêmes défis logistiques et sanitaires.

Reste à savoir si cette innovation numérique et managériale d'envergure suffira à endiguer durablement la pénurie structurelle de professionnels de santé sur le plan local.