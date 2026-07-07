Beauvais : Alain Vasselle est réélu à la présidence du CDG60

Le Centre de Gestion de l'Oise est un soutien pour les collectivités du département. Rassemblant des élus de diverses communes de l'Oise, le CDG60 a pour mission d’accompagner et d’apporter son expertise dans la gestion des ressources humaines aux collectivités qui comptent moins de 350 agents.



Le mandat arrivé à sa fin, le conseil d'administration a élu une nouvelle gouvernance (voir encadré) et a réélu Alain Vasselle en tant que président. Et à l'occasion de cette installation, Alain Vasselle a rappelé la transformation engagée ces dernières années «pour renforcer les services proposés aux collectivités» et réaffirmer les priorités de cette nouvelle mandature qui sont d'accompagner les employeurs territoriaux face aux enjeux d'attractivité, de recrutement, de santé au travail, d'évolution des métiers, de sécurisation juridique et de paies. «Notre proximité avec les élus et les collectivités est notre plus grande force. C'est en restant à leur écoute que nous continuerons à construire des réponses adaptées à leurs besoins», exprime-t-il.



Le nouveau Conseil d'administration affirme poursuivre «cette dynamique avec une ambition

claire : écouter et accompagner les équipes en place, proposer des outils innovants et rester réactif face aux réalités du terrain».