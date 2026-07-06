Depuis août 2025, les communes de Louppy-sur-Loison, Han-lès-Juvigny, Juvigny-sur-Loison et Remoiville sont confrontées à une pollution de leur eau potable par les PFAS, des substances per-et polyfluoroalkylées, souvent qualifiées de «polluants éternels» en raison de leur très grande persistance dans l'environnement. Pour garantir un approvisionnement durable en eau potable, les collectivités concernées envisagent un raccordement à un syndicat voisin, un chantier estimé à quatre millions d'euros. Jusqu'à présent, le montage financier constituait un frein majeur, la réglementation imposant une participation minimale de 20% du maître d'ouvrage. Lors de l'examen du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, le Sénat a adopté un amendement permettant d'abaisser ce seuil à 10% lorsque l'urgence de la situation ou les capacités financières des collectivités le justifient. Cette évolution pourrait faciliter la mobilisation de financements publics et lever l'un des principaux obstacles au lancement du projet.

PFAS : un défi financier pour collectivités

À l'échelle nationale, la lutte contre les PFAS s'impose progressivement comme un nouveau poste d'investissement public pour les collectivités territoriales. La multiplication des analyses révélant la présence de ces substances dans les réseaux d'eau potable oblige de nombreuses communes et syndicats des eaux à engager des travaux coûteux afin de sécuriser l'approvisionnement des habitants. Modernisation des usines de traitement, installation de nouvelles technologies de filtration, création d'interconnexions entre réseaux ou encore recherche de ressources alternatives : ces opérations représentent souvent plusieurs millions d'euros et dépassent les capacités financières des petites collectivités. Cette nouvelle contrainte environnementale pousse l'État et les agences de l'eau à renforcer leurs soutiens financiers, tout en générant de nouvelles opportunités pour les entreprises spécialisées dans le traitement et la gestion de l'eau.