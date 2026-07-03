Lors de son conseil communautaire du 25 juin 2026, la Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) a accordé 78 654,50 euros de subventions pour accompagner deux opérations immobilières sur son territoire. Ces aides visent à favoriser le développement économique, l'emploi et l'ancrage durable des activités locales. Elles s'inscrivent dans la politique communautaire de soutien à l'immobilier d'entreprises, considérée comme un levier de croissance et de structuration des acteurs du territoire.



La première aide, d'un montant de 28 800 euros, bénéficie à SO HOME CONCEPT, entreprise créée en 2021 et spécialisée dans les solutions d'aménagement destinées notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Le financement couvre deux années de loyer pour un bâtiment à Montceau-les-Mines qui regroupera atelier de production, stockage et bureaux. L'objectif est de soutenir le développement de cette activité innovante et d'améliorer son organisation.

Emploi et attractivité

La seconde subvention, de 49 854,50 euros, est attribuée à la Régie de Territoire CUCM Nord, implantée au Creusot. L'association, qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi à travers des activités d'insertion, prévoit d'acquérir et de rénover un bâtiment de 600 m². Ce nouvel équipement remplacera des locaux devenus inadaptés et offrira de meilleures conditions de travail ainsi que des espaces mieux adaptés aux salariés en parcours d'insertion.



À travers ces deux opérations, la CUCM poursuit une stratégie qui associe soutien à l'innovation, économie sociale et développement local. La collectivité entend renforcer l'attractivité du territoire, encourager l'entrepreneuriat et favoriser la création ainsi que le maintien des emplois. En misant sur des projets complémentaires, elle cherche également à consolider durablement les activités économiques et les compétences locales.