Mâcon : la Régie Mâconnaise de Services renforce son ancrage local

La Régie Mâconnaise de Services dispose désormais d'un nouveau siège au 542 rue du Beaujolais, à Mâcon. Installée dans l'ancienne Maison Pacaud, acquise en 2025, la structure regroupe désormais l'ensemble de ses activités sur un même site. Cette implantation met fin à la dispersion des équipes dans plusieurs locaux devenus inadaptés et offre près de 140 m² de bureaux, complétés par des espaces de stockage et des dépendances. L'acquisition a été financée principalement grâce aux fonds propres de l'association et à un emprunt bancaire, avec l'appui de partenaires financiers. L'inauguration a réuni élus, partenaires, salariés, administrateurs et habitants, venus découvrir ce nouvel outil de travail destiné à améliorer les conditions d'accueil du public et le fonctionnement de l'association.



Une modernisation au service de l'insertion

Ce déménagement s'inscrit dans une transformation engagée depuis le changement de nom de l'association en 2024. Plusieurs évolutions organisationnelles ont été mises en place, avec la création d'un poste de coordinateur de chantier, le renforcement du contrôle qualité, la pérennisation d'une médiatrice sociale et conseillère numérique, ainsi que le recrutement de deux adultes-relais affectés aux quartiers nord et sud de Mâcon.

Forte de 43 salariés, la Régie poursuit son développement sur l'ensemble du territoire de Mâconnais Beaujolais Agglomération malgré la baisse des financements publics. En parallèle de ses activités de proximité, comme l'entretien des espaces verts, le nettoyage ou l'enlèvement des encombrants, elle développe des actions d'accompagnement administratif, d'inclusion numérique, d'apprentissage du français, ainsi que des ateliers consacrés à la santé, à la parentalité, à la culture ou encore à la lecture.