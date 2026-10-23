Le festival Haute Fréquence propose cette année 40 concerts dans toute la région. Rock, pop, électro, folk, chanson, afro-funk, reggae, hip-hop ou encore jazz sont prévus du 4 au 29 novembre. Présent dans des salles de concert et centres culturels partenaires, il se distingue aussi par sa capacité à investir des lieux moins habitués à accueillir des événements culturels : communes dotées d’équipements mais sans programmation régulière, petites villes de moins de 5 000 habitants, ou encore espaces atypiques comme des fermes, des estaminets ou des salles des fêtes. Au total, la programmation 2026 propose 40 dates et programme 50 artistes, mêlant têtes d’affiche nationales et internationales et talents émergents.

Yves Jamait à Compiègne

Le festival qui a pour but de favoriser la création régionale en offrant à chaque concert une place aux artistes des Hauts-de-France, passe donc également dans l'Oise. Ainsi, Yves Jamait (chanson française) sera présent le vendredi 6 novembre au Théâtre des Poissons de Frocourt, le lendemain, un concert de Ceux qui marchent debout (heavy funk français) sera donné au Bayou à Saint-Félix, les groupes Etran de l'Aïr et Mega Surf (rock saharien, indie rock) seront sur scène le 12 novembre à la Grange à musique de Creil ou encore le Back to the tribe metal fest avec les groupes Solitaris, Violence, Downterra (metalcore, metal indus et bass music) le 14 novembre à Compiègne.

Au travers de cette programmation, le festival vise à favoriser les dynamiques artistiques et culturelles portées par une diversité d’acteurs. Il est un levier pour des territoires plus faiblement pourvus d’équipements culturels, ou des territoires où les projets musiques actuelles sont parfois plus épisodiques.