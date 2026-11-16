L’événement associe une visite des infrastructures technologiques à une table ronde sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les compétences professionnelles de demain.

Ce jeudi 19 novembre 2026, le campus arrageois de CESI réunit partenaires, dirigeants d’entreprise et acteurs institutionnels au 7 rue Diderot. Cette rencontre marque six décennies de formation d’ingénieurs, de techniciens et d’experts au service du tissu économique régional. Le programme débute à 16 h 45 par une immersion au sein de l’établissement pour illustrer son adaptation aux mutations industrielles.

Six décennies d’innovation pédagogique et d’ancrage local

Implanté de longue date dans l’Arrageois, le campus a constamment adapté ses équipements aux besoins des recruteurs. Les visiteurs découvriront le musée retraçant l’histoire du site, les salles « Scale-up », le Créativ’Labs ainsi que le démonstrateur « Transitions numérique et énergétique ». Cet outil, né de l’extension de 2021 soutenue par la Communauté urbaine d’Arras, favorise le dialogue technologique avec le monde économique.

Un débat sur les mutations des compétences et du recrutement

À 17 h 40, Thibault Perquis, responsable des plateaux techniques et pédagogiques de CESI Arras, animera la table ronde « L’impact de l’intelligence artificielle sur les compétences de demain ». Christophe Dolinsek (Cisco Systems France), Jean-François Duboc (FPT Software), Anne-Sophie Lapersonne (Aramys) et Roozbeh Sadeghian Broujeny (CESI) croiseront leurs analyses. Ils aborderont l’automatisation des tâches, l’évolution des critères d’embauche, les enjeux éthiques ainsi que la complémentarité entre maîtrise technique et créativité humaine.

Un temps de questions-réponses avec la salle suivra les débats. La soirée se clôturera dès 18 h 45 autour d’un cocktail propice au réseautage entre décideurs locaux. À l’aube de sa septième décennie, le campus arrageois confirme ainsi son rôle de trait d’union stratégique entre la recherche académique et la compétitivité des entreprises des Hauts-de-France.







