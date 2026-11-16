Robert Pattinson, l'ex-idole des ados devenu James Bond

De son rôle dans Twilight qui en a fait la coqueluche des adolescents jusqu'au cinéma d'auteur, et maintenant dans le smoking de James Bond, Robert Pattinson, 40 ans, a su bâtir une carrière éclectique, mêlant films indépendants et blockbusters.

Révélé par la saga Harry Potter, l'acteur au visage anguleux est devenu une star internationale en vampire romantique dans la franchise Twilight (2008), faisant les délices de la presse people pour sa liaison avec sa partenaire d'alors, Kristen Stewart.

Après des rôles dans les comédies romantiques "Remember Me" (2010) ou "De l'eau pour les éléphants" (2011), il a ensuite séduit la critique en se tournant vers un cinéma plus indépendant.

Né le 13 mai 1986 à Londres, il a commencé dans le théâtre amateur avant de se faire remarquer avec son rôle de Cedric Diggory dans "Harry Potter et la coupe de feu" (2005).

Batman

En 2012, il fait un virage à 180 degrés et ses débuts cannois avec David Cronenberg pour "Cosmopolis", en compétition pour la Palme d'or. Il y campe un jeune milliardaire consommateur de sexe et dépourvu d'émotions dans un New York en proie au chaos.

Le réalisateur canadien le qualifie alors d'"extrêmement inventif".

Autre étape sur son chemin vers des oeuvres plus risquées, sa performance dans "The Lost City of Z" (2017) a été particulièrement saluée. Dans ce film du réalisateur américain James Gray, il incarne Henry Costin, l'aide de camp du cartographe et explorateur Percy Fawcett (Charlie Hunnam), à la recherche d'une cité perdue en Amazonie.

Il a également joué T.E. Lawrence (alias Lawrence d'Arabie) dans "Reine du désert" (2015) du réalisateur allemand Werner Herzog, avec Nicole Kidman et James Franco. Ou encore Dennis Stock, le photographe qui a contribué à faire une légende de l'acteur James Dean, dans le long-métrage "Life" (2015) du Néerlandais Anton Corbijn.

A Cannes en 2017, sa prestation de braqueur de banque dans le film "Good Time" des frères Josh et Ben Safdie avait été largement saluée.

Lors d'une interview en 2015 avec le site culturel The Talks, il soulignait à quel point avoir travaillé avec Cronenberg sur "Cosmopolis" lui avait "ouvert des opportunités". "Les gens vous abordent différemment", déclarait-il.

Travailler avec qui je veux

"C'est plutôt agréable d'avoir des rôles secondaires. Le film ne dépend pas totalement de ce que je fais dedans. Je peux travailler avec qui je veux, et ce n'est pas de ma faute si ça ne rapporte pas d'argent", ajoutait-il.

Le retour aux films à gros budget se fait en 2020, avec un rôle d'agent secret dans "Tenet" de Christopher Nolan. Il décroche ensuite celui de Batman dans le film de Matt Reeves en 2022.

En 2025, il partage l'affiche avec Jennifer Lawrence dans le thriller "Die, My love", de l'Ecossaise Lynne Ramsay, en compétition au festival de Cannes.

Récemment, il reçoit de nombreux éloges pour son interprétation de l'arrogant et lâche Antinoos dans "L'Odyssée" de Christopher Nolan. Autres rôles marquants en 2026 : celui du journaliste Chris Hansen dans "Primetime", qui suscite des rumeurs d'Oscar, et celui du méchant Scytale, dans le troisième volet de "Dune".

Pattinson a également prêté sa voix au héron dans la version anglaise du film d'animation "Le Garçon et le Héron" de Hayao Miyazaki, le cinquième film japonais le plus rentable de tous les temps.

Son physique lui a aussi permis de faire du mannequinat, en devenant une égérie de Dior.

Hors écran, Pattinson joue de la guitare et du piano depuis l'âge de quatre ans. "La musique est mon plan de secours si la comédie échoue", plaisante-t-il.

L'intense attention médiatique autour de sa relation avec Kristen Stewart, qui s'est terminée en 2013, l'a rendu très soucieux de protéger sa vie privée. Il a eu une liaison avec la chanteuse FKA Twigs et depuis 2018, il est en couple avec l'actrice Suki Waterhouse, avec qui il a une fille.