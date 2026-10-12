La papesse de la presse people Mimi Marchand, qui avait fait appel de sa condamnation dans l’affaire de chantage sur Karine Le Marchand, s’est désistée lundi à la barre, rendant définitive sa condamnation, et a demandé "pardon".

"Pardon", a murmuré Michèle Marchand, 79 ans, en direction de Karine Le Marchand avant de quitter la salle. "Salope", lui rétorque l’animatrice sans un regard vers celle qui a été condamnée le 1er juillet 2025 en première instance à 18 mois de prison avec sursis et 25.000 euros d’amende pour l’avoir fait chanter cinq ans plus tôt.

"Je suis sidérée de voir qu’elle annonce son désistement le jour du procès", réagit auprès de l’AFP l’animatrice et productrice de M6. "Encore un coup d’éclat à la con (...) Espérons qu’avec cette condamnation de Mme Marchand et des policiers, on envoie un message fort à tous les pourris."

"Compte tenu de sa situation actuelle, elle a décidé de se désister et le parquet général a accepté", a précisé, sans plus de détails, Me Caroline Toby, l'avocate de "la papesse des paparazzis".

En février 2020, la fille mineure de Karine Le Marchand se retrouve en garde à vue pour acquisition de cannabis. L'un des paparazzi habituels de Mimi Marchand planque devant le commissariat en espérant que sa célèbre mère vienne la chercher.

Quand il se rend compte que l'animatrice de "L'amour est dans le pré" est dans une campagne suisse, le plan perd de son intérêt : les photos d'une mineure seule, "c'est invendable". "Envoie", avait tout de même intimé Mimi Marchand.

Mimi Marchand avait alerté et rassuré Karine Le Marchand : les photos ne sortiraient pas, elle les avait bloquées en donnant "3.000 euros" au photographe, un "jeune" qu'elle ne connaît pas, avait-elle prétendu alors qu'il s'agit du célèbre paparazzo Sébastien Valiela qu'elle connaît depuis 25 ans.

"J’ai menti", "je suis une idiote", avait admis à la barre Mimi Marchand, qui avait pris "comme une abrutie" les 1.600 euros que Karine Le Marchand lui avait "remboursés".

Pour illustrer le "pouvoir de nuisance" de Mimi Marchand, Karine Le Marchand avait rappelé ses puissantes connexions, notamment Emmanuel et Brigitte Macron qu'elle s'est vantée d'avoir portés jusqu'à l'Elysée à coup de "fausses paparazzades" en maillot de bain sur la plage. Elle avait aussi été très proche de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni avant leurs ennuis judiciaires communs.

Un procès a également été requis en décembre 2025 par le parquet national financier contre Mme Marchand dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine dans l'enquête sur le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.