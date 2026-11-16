Dunkerque : un chercheur de l'ULCO reçoit une bourse ERC Synergy Grant

Porté par Christian Bonhomme (Sorbonne Université), ce consortium européen associe Stefano Pozza (Université Charles de Prague) ainsi Pierre-Louis Giscard du Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville (LPMA) de l'Université Littoral Côte d'Opale. Le projet «OdeToTheStars» veut lever «un verrou scientifique majeur en résonance magnétique», autour de trois volets : fournir des solutions analytiques exactes grâce à une approche mathématique originale, concevoir de nouveaux schémas numériques ultra-performants et ouvrir la voie à de nouveaux paradigmes expérimentaux.

Il s'agit de mieux allier l'algèbre, l'analyse numérique et la spectroscopie, entre Paris, Dunkerque et Prague, pour faire émerger une «classe entièrement nouvelle de solveurs formels et numériques pour les équations différentielles quantiques». Ces travaux pourront offrir à la communauté scientifique des outils inédits pour caractériser les matériaux complexes de demain.

L'ULCO déjà récompensée

Fin octobre 2025, l'ULCO avait déjà été distinguée par le Conseil Européen de la Recherche en recevant une première bourse ERC en sciences marines. «Ce succès confirme la dynamique scientifique de notre établissement et prouve, une fois encore, que la recherche de très haut niveau rayonne depuis nos laboratoires à l'échelle internationale. Il illustre la pertinence de notre politique de soutien à la recherche et d'accompagnement des enseignants-chercheurs vers les grands appels à projets européens» a souligné Edmond Abi-Aad, président de l'ULCO.

L'Université du Littoral Côte d'Opale compte plus de 10 000 étudiants répartis sur quatre sites de formation : Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Elle dispose aussi de trois pôles de recherche et de 14 unités de recherche, comptant ainsi 325 chercheurs.