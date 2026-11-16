En 2025, l'association paritaire Transitions Pro Hauts-de-France a accompagné près de 5 500 salariés dans leur changement de vie professionnelle. Elle finance également les transitions professionnelles et soutient les entreprises confrontées aux mutations économiques, démographiques, numériques et environnementales. Chaque année, Transitions Pro mobilise près de 40 millions d'euros en Hauts-de-France.

Au programme de cette journée : des webinaires thématiques, des conseils personnalisés selon les projets, des rencontres ainsi que des témoignages inspirants de personnes qui ont osé franchir le cap de la reconversion. Elles viendront partager leur expérience et leur parcours. De 8h30 à 19h, sans rendez-vous, un accueil sera également proposé en continu sur ses deux sites de Marcq-en-Barœul et Saint-Laurent-Blangy. Il sera notamment question de guider les candidats sur les démarches nécessaires en fonction de l'avancée de leur projet : dispositifs de financement, conditions d'éligibilité, étapes à suivre, conseils pratiques...

Retour d'expériences

Un temps fort est également prévu de 17h30 à 19h avec un retour d'expérience «Ils l'ont fait !» autour de témoignages inspirants, de parcours variés, de réussites concrètes... pour comprendre les étapes clés d'un projet de reconversion. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, une série de webinaires a été tournée : «Accompagner un projet de reconversion : quelles démarches et quels impacts RH ?», «Changer de métier : quelles solutions pour réussir votre reconversion» ou encore «Démission et création d'entreprise : comment sécuriser votre projet ?». Programme juste ici.

Chaque année, plus d'1,4 million d'actifs change de métier en France, même si le changement radical ne concerne que 15% des cadres. 61% des actifs en reconversion suivent ou comptent suivre une formation pour se préparer à leur nouveau métier.