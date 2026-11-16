La Bourgogne-Franche-Comté présente au salon MEDICA/COMPAMED 2026

La filière santé de Bourgogne-Franche-Comté sera représentée au salon MEDICA/COMPAMED, consacré aux technologies médicales de pointe, du 16 au 19 novembre 2026. Pour cette édition, un pavillon régional organisé par la CCI BFC permettra de présenter les technologies développées par les entreprises du territoire et les actions régionales en faveur de la santé, notamment dans le domaine des biothérapies et de la bioproduction.





Des compétences régionales dans les biothérapies

La Bourgogne-Franche-Comté dispose d'un réseau réunissant des établissements de recherche, des laboratoires, des hôpitaux et des entreprises. Parmi les compétences mises en avant figurent les thérapies cellulaires, tissulaires et géniques, ainsi que la théranostique. Le territoire compte également des fournisseurs spécialisés, comme RD Biotech à Besançon, présenté comme le seul fournisseur français d'ADN plasmidique, et Chematech à Dijon, issue du laboratoire ICMUB, qui fabrique des agents chélatants destinés à la radiothérapie interne vectorisée.

Pour soutenir cette filière, la Région a élaboré une feuille de route consacrée aux biothérapies, dotée d'un budget de 15 millions d’euros. Cette feuille de route doit favoriser la création de nouvelles filières économiques en s’appuyant sur les savoir-faire industriels régionaux et les synergies entre la santé, les microtechniques et la recherche publique et privée.





Huit entreprises sur le pavillon collectif

La participation à MEDICA/COMPAMED s'inscrit également dans le programme régional des actions collectives à l'international. Financé à hauteur de 900 000 euros par la Région, ce dispositif soutient chaque année environ 500 entreprises dans leurs démarches d'exportation et de prospection sur les marchés mondiaux. Il concerne plusieurs secteurs, dont l'industrie, la santé, le luxe, l'agroalimentaire et le digital.

Pour l'édition 2026, une dizaine d'entreprises régionales sera présente sur le salon. Huit d'entre elles exposeront sur le pavillon collectif et bénéficieront d'un soutien financier régional. Il s'agit de DEMGY Group, JBT-JB Tecnics, Createmps, Statice, Cryonic Medical, Agencinox, Cisteo Medical et Tronico, cette dernière en coexposition.



