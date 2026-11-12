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Amiens lance une campagne de vaccination dans les quartiers jusqu’au 16 décembre 2026

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À Amiens, une campagne de sensibilisation et de vaccination se poursuit jusqu’au 16 décembre 2026. Des ateliers d’information et des séances de proximité sont proposés aux habitants, dès l’âge de 6 ans, pour faciliter l’accès à la prévention.

La Gazette Picardie

Par LGFR

La Gazette Picardie

Publié aujourd'hui à 12h00
© REDPIXEL / Adobe Stock.

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La Ville d’Amiens et ses partenaires organisent une campagne de vaccination dans plusieurs quartiers jusqu’au 16 décembre 2026. L’objectif est de rapprocher les services de prévention des habitants et de les informer sur les vaccinations, notamment à l’approche de l’hiver. Le dispositif prévoit des ateliers d’échange et des séances de vaccination accessibles aux personnes à partir de 6 ans.

Plusieurs partenaires mobilisés

Cette opération repose sur la collaboration de plusieurs acteurs de santé. L’Assurance Maladie de la Somme (CPAM) participe à son organisation. L’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France, le CHU Amiens-Picardie, à travers le centre Fernel, et la CPTS du Grand Amiénois apportent également leur soutien. Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) contribue au financement de cette initiative.

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