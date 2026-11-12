La Ville d’Amiens et ses partenaires organisent une campagne de vaccination dans plusieurs quartiers jusqu’au 16 décembre 2026. L’objectif est de rapprocher les services de prévention des habitants et de les informer sur les vaccinations, notamment à l’approche de l’hiver. Le dispositif prévoit des ateliers d’échange et des séances de vaccination accessibles aux personnes à partir de 6 ans.

Plusieurs partenaires mobilisés

Cette opération repose sur la collaboration de plusieurs acteurs de santé. L’Assurance Maladie de la Somme (CPAM) participe à son organisation. L’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France, le CHU Amiens-Picardie, à travers le centre Fernel, et la CPTS du Grand Amiénois apportent également leur soutien. Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) contribue au financement de cette initiative.