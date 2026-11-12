Au lendemain des commémorations du 11 Novembre et dans le cadre du 110e anniversaire de la bataille de Verdun, cette visite ministérielle mettra l’accent sur la transmission de la mémoire nationale, l’engagement citoyen et le rôle de l’enseignement dans la formation des jeunes.

Le lycée Nicole Mangin mobilisé autour du devoir de mémoire

La visite débutera à 11h15 sur le site Alain Fournier de l’établissement, avenue du Président Kennedy. La ministre découvrira notamment les ateliers de cuisine, de bar et de boulangerie-pâtisserie, avant d’échanger avec les élèves du Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL), les équipes pédagogiques et les élus locaux. Un déjeuner est également prévu au restaurant d’application.

Une cérémonie en hommage aux morts pour la France

À 13h30, la délégation rejoindra à pied le site Eugène Freyssinet, où sera présentée une fresque commémorative accompagnée d’un échange sur le projet pédagogique associé. Une cérémonie d’hommage à tous les morts pour la France et de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 se tiendra à 13h45, en présence de la communauté éducative et des élèves.

Le choix du nom de l’établissement rappelle également l’histoire de Nicole Mangin, seule femme médecin de l’armée française engagée au front pendant la Première Guerre mondiale. Elle avait notamment soigné les blessés de Verdun en 1916.

Au-delà de la dimension commémorative, ce déplacement souligne la place de l’établissement dans la transmission de l’histoire et l’accompagnement des jeunes vers la citoyenneté.