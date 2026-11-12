Dijon accueillera la 10e édition de la conférence internationale ICTO

La 10e conférence ICTO (International Conference on Technologies & Organization) se tiendra du 1er au 4 décembre 2026 à Dijon. Organisé sur le campus de BSB, l’événement portera sur le thème « Technologies for a Better World: Navigating Research and Innovation in Times of Turbulence ». Des chercheurs, des doctorants et des praticiens, venus du monde entier, seront au rendez-vous afin de débattre des enjeux de la recherche et de l’innovation technologique.





Des échanges autour des usages responsables des technologies

L’ICTO abordera la manière dont les technologies peuvent contribuer à la résilience des organisations et des sociétés. Les participants s'intéresseront notamment à l'éthique de l'intelligence artificielle, à la blockchain, à l'Internet des objets, à l'inclusion numérique et à la résilience des systèmes d'information.

Les échanges porteront également sur le soutien à l'entrepreneuriat et aux PME, ainsi que sur le développement de modèles de conception technologique responsables. La conférence vise également à favoriser les échanges entre plusieurs disciplines, dont les systèmes d'information, le management, le marketing, l'économie, la psychologie et les sciences sociales.





Deux intervenants au programme

Deux interventions figurent parmi les temps forts de cette édition. Une conférence consacrée à la conception de projets de recherche à fort impact et aux stratégies de publication scientifique est prévue le 2 décembre. Elle sera animée par Samuel Fosso Wamba, professeur en systèmes d'information et d'innovation digitale à Toulouse Business School.

De son côté, Jan vom Brocke interviendra lors de la conférence inaugurale prévue le 3 décembre. Professeur à l'Université de Münster, en Allemagne, il préside l'Association for Information Systems (AIS) et dirige l'European Research Center for Information Systems (ERCIS).



