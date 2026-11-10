Chaque année, le forum investit un quartier différent de la ville. Après une première édition à la Neuville, puis une deuxième dans le quartier de l'Europe, cette troisième rencontre s'est déroulée à Artois-Champagne. «Cette rencontre permet au public de découvrir des métiers qui ne sont pas toujours connus», souligne Sandrine Diot, responsable de la Maison de l'égalité et du droit de la Ville de Saint-Quentin.

Une diversité de métiers

Pour Philippe Vignon, maire-adjoint chargé de la sécurité, de la tranquillité publique et de l'aide aux victimes, ce forum répond à trois objectifs. Le premier consiste à mettre à l'honneur celles et ceux qui, au quotidien, assurent la sécurité, font respecter le droit et contribuent au fonctionnement de la justice. Le deuxième enjeu est de faire découvrir aux jeunes la diversité des métiers accessibles dans ces domaines. Police, gendarmerie, justice, avocats… Autant de professions et de parcours qui peuvent susciter des vocations et ouvrir des perspectives professionnelles.

Enfin, cette manifestation permet de renforcer les liens entre la population et les institutions. «La sécurité et la justice ne peuvent être pleinement efficaces sans la confiance des citoyens», rappelle l'élu. Une confiance qui se construit notamment par la proximité, le dialogue, la connaissance mutuelle et la compréhension du rôle de chacun.

Démonstration et sensibilisation

Au-delà des échanges avec les professionnels présents, la journée a également été ponctuée de temps de démonstration et de sensibilisation. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment proposé une reconstitution d'audience, permettant aux visiteurs de mieux comprendre le déroulement d'une procédure judiciaire. Les sapeurs-pompiers ont ensuite animé une séquence consacrée à l'utilisation du défibrillateur et aux gestes qui sauvent.

Une journée placée sous le signe de la découverte, de l'information et du rapprochement entre les citoyens de toute génération et les acteurs de la sécurité et de la justice.