Dijon : L’UBE organise une journée consacrée à la réorientation

Changer de formation, envisager un autre parcours ou simplement faire le point sur ses études : autant de questions auxquelles l’Université Bourgogne Europe (UBE) entend apporter des réponses. L’établissement organise, jeudi 12 novembre à Dijon, la Journée de la Réorientation, avec plusieurs temps de rencontre destinés aux étudiants qui souhaitent réfléchir à la suite de leur parcours.





Au programme de la journée

La matinée débutera par un mini-forum organisé de 9h30 à 12h30 à la Maison de l’Étudiant. Les participants pourront y découvrir des formations disposant encore de places, notamment des BTS et l’école des métiers. Des chargés d’orientation et d’insertion professionnelle seront également présents pour renseigner les étudiants sur les possibilités de formation.

Des permanences sans rendez-vous seront par ailleurs proposées pour répondre aux demandes individuelles. Elles se tiendront de 9 h 30 à 12 h 30 à la Maison de l’Étudiant, puis de 13h30 à 16 h 30 dans le bâtiment Droit-Lettres. Ces échanges permettront aux étudiants d'obtenir des conseils sur leur projet.

La journée se poursuivra à partir de 16 h 30 à la bibliothèque universitaire Le Cortex, avec une conférence consacrée à la réorientation. Les échanges porteront notamment sur les démarches à effectuer, les dispositifs existants et les différentes possibilités pour changer de parcours. Pour y participer, les intéressés sont invités à remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne.