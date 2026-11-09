À Urcel, la CMA forme les professionnels à WordPress

Cette première journée ouvre un parcours destiné aux professionnels souhaitant construire eux-mêmes un site vitrine et renforcer leur présence numérique. Accompagnés par Delphine Guellec, conseillère numérique de la CMA des Hauts-de-France, les participants apprennent à concevoir, personnaliser et administrer leur plateforme au quotidien.

L’objectif est de sortir du simple bouche-à-oreille, de gagner en visibilité sur Internet et d’attirer de nouveaux clients grâce à une communication plus autonome.

La formation peut bénéficier de financements via le CPF, le FAFCEA, les OPCO ou l’AGEFICE, facilitant l’accès des artisans, entrepreneurs et autres professionnels à cet accompagnement digital.

Cette formation répond également à un enjeu économique pour les petites entreprises, qui peuvent ainsi limiter le recours à des prestataires extérieurs pour la création et la mise à jour de leur site internet. En maîtrisant leur propre outil numérique, les professionnels gagnent en autonomie dans la gestion de leur communication, tout en disposant d’un support pour présenter leurs prestations, valoriser leurs réalisations et développer leur clientèle au-delà de leur zone d’intervention habituelle.