Alice Huang, identifiée comme haute responsable au sein d'une entreprise de centres de données, est soupçonnée d'avoir espionné le patron de Nvidia, Jensen Huang, pour le compte de Pékin.

Peu d'informations publiques existent à propos de cette Chinoise également connue sous le nom de Huang Le, avec laquelle Jensen Huang aurait eu une relation étroite.

Voici ce que l'on sait d'elle et de sa société :

Qui est Alice Huang ?

Selon le New York Times, Alice Huang est une citoyenne chinoise recrutée par les autorités pékinoises pour espionner Jensen Huang, patron du mastodonte américain de la tech Nvidia, entreprise la plus valorisée de la planète.

Même s'ils portent le même nom, ils n'ont pas de lien de parenté.

Le journal américain, qui cite des sources informées de cette opération de renseignement supposée, affirme qu'Alice Huang a un bon niveau d'anglais et des contacts dans les plus hautes sphères de l'industrie des puces pour l'intelligence artificielle.

L'IA est une pomme de discorde entre les États-Unis et la Chine, qui se disputent la première place dans ce secteur en plein boom et dont les outils ont des usages très larges et stratégiques, jusqu'au militaire.

Une recherche en ligne en chinois permet d'avoir quelques bribes d'information sur Alice Huang, avec une photo. On voit qu'elle a travaillé pour la banque HSBC, mais aussi en tant que journaliste pour la télévision officielle chinoise CCTV, et Hunan TV.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier la véracité de ce profil, trouvable sur une base de données chinoise dédiée aux fonds d'investissement, ni qui en est l'auteur. Les entreprises citées ont néanmoins été contactées.

Quels sont ses liens avec Jensen Huang ?

Des médias ont affirmé qu'elle avait entretenu une relation étroite avec Jensen Huang, 63 ans. Dans un courrier aux employés transmis dimanche, ce dernier se dit "profondément désolé" d'avoir été "infidèle" envers son épouse, sans commenter l'identité de l'amante.

Sur une photo prise lors d'une fête du monde de la tech en 2024 et publiée sur LinkedIn, on peut voir le patron à l'iconique blouson en cuir noir assis à côté d'une femme habillée de rose, cheveux longs et bijoux brillants, qui serait Alice.

L'année suivante, les deux ont participé à un dîner organisé par Jensen Huang dans un restaurant chinois de Taipei en marge du Computex, la plus grande convention tech de Taïwan.

Des journalistes à l'extérieur ont pris des images à travers les fenêtres et les portes vitrées de l'établissement où l'on voit notamment Jensen Huang, t-shirt et jeans noirs, ainsi qu'une femme en tenue rose qui serait là encore Alice Huang.

Sur un direct média de l'événement, Jensen Huang est filmé en train d'enrouler son bras autour d'elle, qui l'embrasse sur la joue droite.

Jensen Huang sort pour parler à la presse, puis rerentre dans le restaurant. Alice Huang le suit en parcourant le bas de son dos avec ses doigts.

Ils quitteront le restaurant dans la même voiture.

Qu'est-ce que Megaspeed ?

Selon le New York Times et le Wall Street Journal, des responsables américains ont conclu dès l'année dernière qu'Alice Huang ciblait Jensen Huang.

A l'époque, elle était identifiée comme une haute responsable de Megaspeed International, une société de centre de données singapourienne qui loue son infrastructure à d'autres entreprises pour entraîner et faire fonctionner l'IA.

Sur son site web, Megaspeed se présente comme "un partenaire commercial clé de l'activité d'informatique cloud de Nvidia dans la région Asie-Pacifique".

Sur LinkedIn, elle revendique entre deux et dix employés et 25 "membres associés", des bureaux à Singapour, en Malaisie et en Indonésie.

Mais quand l'AFP a appelé le numéro renseigné sur le site de Megaspeed, la personne au bout du fil a répondu qu'elle ne connaissait pas l'entreprise et que la ligne était celle d'une résidence.

Selon le site du gouvernement singapourien, cette société portait précédemment le nom de 7Road International, ce qui pourrait la lier à l'entreprise chinoise de jeux vidéo 7Road.

Megaspeed a-t-elle aidé la Chine à contourner les restrictions américaines ?

Washington contrôle strictement l'exportation vers la Chine des puces en silicium les plus avancées de Nvidia, invoquant la sécurité nationale mais aussi la concurrence, les États-Unis souhaitant garder la primeur.

D'après le New York Times, le gouvernement américain enquêtait sur Megaspeed depuis 2024, la soupçonnant de rediriger des processeurs de Nvidia vers la Chine.

L'entreprise aurait également fait l'objet d'une enquête des autorités singapouriennes qui, avance le Times, ont interrogé Alice Huang en 2025.

L'agence Bloomberg également a évoqué des investigations à Singapour à propos de contrebande présumée de puces Nvidia au bénéfice de la Chine.

En décembre 2025, Megaspeed a répondu que les affirmations de Bloomberg "conten(aient) des informations trompeuses et des insinuations incorrectes, notamment des allégations selon lesquelles (elle) aurait pu être impliquée dans des transferts illégaux de puces".

Sollicités, la police et le ministère de l'Intérieur singapouriens n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Lundi, Pékin a de nouveau balayé les allégations d'espionnage.