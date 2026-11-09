Près d'une centaine de proviseurs et adjoints se sont rassemblés lundi devant la porte calcinée d'un établissement de Lyon pour exprimer leur "lassitude" face aux violences commises en marge de la mobilisation lycéenne, appelant à "un sursaut" des élèves et de leurs parents.

Chaque matin, "nous sommes devant nos établissements, les élèves nous jettent des poubelles ou des barrières et nous insultent: on dirait que c'est presque devenu la routine", déplore auprès de l'AFP Isabelle Rhety, proviseure à Lyon et secrétaire académique adjointe du syndicat majoritaire SNPDEN-Unsa.

"Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des parents et des élèves que ce mode d'action, nous ne le comprenons pas, nous n'adhérons pas. Ce n'est pas leur revendication qui est le problème, c'est leur façon de faire", ajoute-t-elle.

Au moins 80 personnels de direction se sont réunis devant le lycée Edouard Herriot, en plein centre de la 3e ville de France, dont la porte a été incendiée vendredi par la propagation d'un feu de poubelles. Cela aurait pu avoir des "conséquences dramatiques", selon le chef d'établissement qui a dû évacuer 1.000 élèves par deux issues secondaires.

Comme leurs élèves, les manifestants avaient écrit en belles lettres des revendications sur des bouts de carton : "le dialogue fait l'école, l'outrage la défait...." ou "quand on cible un(e) chef(fe) d'établissement, c'est l'école qu'on frappe".

Se prenant par le bras, les chefs d'établissement ont ensuite entonné une Marseillaise certains ne cachant pas leur émotion.

"C'est un moment de solidarité" car "le proviseur, c'est un être de chair et de sang. Il vit, il respire, en tout cas, il essaye. Et quand il est menacé, vilipendé, agressé, ça a un impact sur son intégrité, à la fois physique, morale et sur sa famille", a expliqué Damien Coursodon, proviseur du lycée Edouard Herriot et membre du bureau national Indépendance et direction (iD-FO).

Lui demande des "opérations de prévention aux abords des établissements" afin de "faire du contrôle" et "éviter des regroupements violents".

Lundi matin, encore une douzaine d'établissements de la région lyonnaise restaient concernés par le mouvement lycéen avec des tensions sur une poignée d'entre eux et au total huit interpellations pour tirs de mortiers. Près de Bordeaux, un proviseur a été blessé à la tête par un jet de projectile.