La Chine a annoncé mardi avoir passé dès octobre la marque des 1.000 milliards de dollars d'excédent commercial depuis le début de l'année, avec un bond des exportations vers l'UE et les États-Unis.

Sur les dix premiers mois de l'année, l'excédent commercial chinois avec l'UE a progressé de 28,6 % à 310,67 milliards de dollars, soit plus d'un d'un milliard par jour, malgré les efforts des Vingt-Sept pour tenter de contrecarrer cette tendance.

Le commerce extérieur continue de s'imposer comme un moteur de l'économie chinoise, notamment grâce à l'explosion de la demande pour les produits liés à l'intelligence artificielle et dans le domaine de la voiture électrique.

La marque des 1.000 milliards de dollars d'excédent commercial n'avait été atteinte qu'en novembre l'année dernière, qui s'était conclue sur un record de 1.200 milliards de dollars.

Pour le seul mois d'octobre, les exportations chinoises ont progressé de 35,2 % sur un an à 412,3 milliards de dollars.

Les importations ont elle aussi fortement grimpé, de 41,6 % sur un an à 307,1 milliards de dollars, mais sans permettre d'empêcher le creusement du déficit.

Parmi les exportations, 54,58 milliards sont allés vers l'Union européenne en octobre, en hausse de 24,4 %, pour un excédent mensuel chinois de 33,4 milliards.

L'UE pointe régulièrement un déficit commercial "insoutenable" avec Pékin et accuse la Chine de recours à des pratiques déloyales. Les deux parties sont néanmoins parvenues à un accord le mois dernier sur l'automobile, secteur clé en Europe, visant à limiter les exportations de véhicules hybrides chinois.

Rencontre Xi-Trump

Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont elle aussi bondi en octobre, de 32,9 % à 46,4 milliards, malgré le contexte de guerre tarifaire lancée par le président américain Donald Trump.

Celui-ci doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) qui se tiendra les 18 et 19 novembre à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Une réunion tripartite avec le dirigeant russe Vladimir Poutine est également envisagée.

Ces résultats spectaculaires du commerce extérieur chinois tranchent avec l'atonie persistante du marché intérieur.

"Les exportateurs ont été le moteur clé de l'économie chinoise cette année", confirme dans une note Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

"Je m'attends à ce qu'ils continuent d'être performants jusqu'à nouvel ordre", a-t-il ajouté, disant ne pas penser que la "politique de la Chine au niveau macro changera de manière significative pour le reste de l'année".

Le géant asiatique peine toujours à retrouver son dynamisme intérieur d'avant la pandémie de Covid. Il est soumis à des pressions déflationnistes, de faibles dépenses des ménages, des excédents de production et une grave crise de l'immobilier.

Une situation qui pèse sur la performance du pays : malgré ses exportations record, Pékin vise pour 2026 une croissance comprise entre 4,5 et 5 %, son objectif officiel le plus bas depuis des décennies.

Au troisième trimestre, la croissance chinoise sur un an s'est établie à 4,5 %, accélérant légèrement par rapport au deuxième (4,3 %).