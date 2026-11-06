Le salon de l’information jeunesse et des formations revient pour une deuxième édition à Longuenesse, au Sceneo, le 1er décembre. Ce salon est à destination des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes en recherche de formations, des parents et des accompagnateurs. Ils pourront également discuter avec des acteurs de la formation et du monde professionnel. Pour cette édition, ce sont entre 120 et 130 exposants qui seront présents, avec 61 établissements scolaires déjà inscrits qui représenteront 88 filières post-bac.

Le salon sera divisé en plusieurs pôles, afin que chaque visiteur puisse s'y retrouver facilement. Il y aura donc les pôles Alternances ; Formation et information jeunesse ; Découverte des métiers et Formation post-bac.

Il y aura également 15 conférences présentées sur des thèmes variés, comme Parcoursup, l’intelligence artificielle, les métiers d’avenir, les études de médecine ou encore les secteurs porteurs en Hauts-de-France. Seront aussi présentées de nombreuses animations immersives. Par exemple : le Camion du Vivant, le bus de l’orientation « Osez », des simulateurs de conduite, de vol ou encore de chariot élévateur. Il y aura aussi des démonstrations pour découvrir concrètement différents secteurs professionnels, notamment les métiers du bâtiment présentés par le lycée Bernard-Chochoy et les métiers de l’industrie avec l’OPCO 2i.

Plus d'informations sur le site dela Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer.